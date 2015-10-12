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    ​НСТР обсудит ситуацию с детскими передачами

    Гафар Джабиев: В ближайшие дни в НСТР пригласят руководителей редакций детских передач

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания (НСТР) обсудит ситуацию с  детскими  передачами на телеканалах.

    Об этом Report сообщил зампред НСТР Гафар Джабиев.

    По его словам, в ближайшие дни в НСТР пригласят руководителей редакций детских передач и проведут совместные обсуждения: "На обсуждения также будут приглашены представители Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, а также психологи. Цель заключается в оценке ситуации детских передач и определении путей решения проблем".

    Г.Джабиев отметил, что на телеканалах встречаются случаи участия детей в рекламных роликах. Проблемы существуют и в вопросе их участия в детских передачах.  

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