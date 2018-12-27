НСТР ликвидировал лицензию "Türkel TV"

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщили Report в Совете, на заседании на основе официального обращения ООО "Türkel TV" было принято решение о ликвидации лицензии, выданной ООО "Türkel TV" для регионального телевещания (Товузский район).

В то же время на заседании было принято решение в связи с повторной организацией юридического лица документировать на имя ООО "ARB 24" лицензии, выданные ООО "REGİON TV" для общереспубликанского телевещания 4 марта 2014 года, и ООО "Türkel TV" для общереспубликанского телевещания 27 декабря 2017 года.