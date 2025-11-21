Нигерия приглашает страны D-8 к сотрудничеству в сфере медиаобразования.

Об этом Report заявил генеральный директор/исполнительный секретарь Нигерийского Совета прессы доктор Дили Эзуга.

По его словам, в настоящее время существует обширное пространство для сотрудничества между медиаорганизациями и журналистами из всех стран-участниц D-8.

Эзуга отметил, что уже со следующего года в Нигерии начнет работу институт 2-го уровня ЮНЕСКО, который станет новой платформой для подготовки журналистов.

"Все страны D-8 приглашаются стать участниками данного образовательного учреждения. Они могут вносить свой вклад в разработку учебной программы, развивать партнерские отношения, предоставлять стипендии", - сказал он.

Гендиректор подчеркнул, что странам D-8 необходимо активнее делиться своими историями и продвигать собственные нарративы: "Мы должны начать сотрудничать, расширять видение D-8 в сфере медиа и делать это уже сейчас".