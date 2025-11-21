Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Нигерия приглашает страны D-8 к сотрудничеству в сфере медиаобразования

    Медиа
    • 21 ноября, 2025
    • 12:30
    Нигерия приглашает страны D-8 к сотрудничеству в сфере медиаобразования

    Нигерия приглашает страны D-8 к сотрудничеству в сфере медиаобразования.

    Об этом Report заявил генеральный директор/исполнительный секретарь Нигерийского Совета прессы доктор Дили Эзуга.

    По его словам, в настоящее время существует обширное пространство для сотрудничества между медиаорганизациями и журналистами из всех стран-участниц D-8.

    Эзуга отметил, что уже со следующего года в Нигерии начнет работу институт 2-го уровня ЮНЕСКО, который станет новой платформой для подготовки журналистов.

    "Все страны D-8 приглашаются стать участниками данного образовательного учреждения. Они могут вносить свой вклад в разработку учебной программы, развивать партнерские отношения, предоставлять стипендии", - сказал он.

    Гендиректор подчеркнул, что странам D-8 необходимо активнее делиться своими историями и продвигать собственные нарративы: "Мы должны начать сотрудничать, расширять видение D-8 в сфере медиа и делать это уже сейчас".

    Дили Эзуга Медиафорум D-8
    Nigeriya D-8 ölkələrini media təhsili sahəsində əməkdaşlığa dəvət edir
    Nigeria invites D-8 countries to collaborate on media education

    Последние новости

    13:35

    Эльхам Абдени: ИИ ставит перед журналистикой серьезные этические вызовы

    Внешняя политика
    13:33

    В Англии вышла в свет книга о Зангезурском коридоре

    Литература
    13:30

    Рамиль Гасан: ТЮРКПА укрепляет парламентскую дипломатию тюркских государств

    Внешняя политика
    13:27

    Эксперт: ИИ и цифровые инновации трансформируют работу редакций

    Медиа
    13:26

    Азербайджан определил знаменосцев на закрытии VI Игр исламской солидарности

    Индивидуальные
    13:23

    В Нигерии боевики похитили 52 учащихся католической школы

    Другие страны
    13:23

    Сахиль Бабаев: За 5 лет ненефтегазовый ВВП вырос на 63% в номинальном выражении

    Финансы
    13:22

    Смета расходов Счетной палаты на 2026 год осталась на уровне предыдущего года

    Милли Меджлис
    13:19

    Фарук Омар: Дезинформация стала новым "богом фактов" в цифровую эпоху

    Внешняя политика
    Лента новостей