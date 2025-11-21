İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Media
    • 21 noyabr, 2025
    • 12:54
    Nigeriya D-8 ölkələrini media təhsili sahəsində əməkdaşlığa dəvət edir

    Nigeriya D-8 ölkələrini media təhsili sahəsində əməkdaşlığa dəvət edir.

    Bu barədə "Report"a Nigeriya Mətbuat Şurasının baş direktoru/icraçı katibi doktor Dili Ezuqa bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda D-8-ə üzv olan bütün ölkələrin media təşkilatları və jurnalistləri arasında geniş əməkdaşlıq platforması mövcuddur.

    D.Ezuqa qeyd edib ki, artıq gələn ildən Nigeriyada UNESCO-nun 2-ci səviyyəli institutu fəaliyyətə başlayacaq. Bu, jurnalist hazırlığı üçün yeni platforma olacaq.

    "Bütün D-8 ölkələri bu təhsil müəssisəsinin iştirakçısı olmağa dəvət edilir. Onlar tədris proqramının hazırlanmasına töhfə verə, tərəfdaşlıq əlaqələri qura, təqaüdlər ayıra bilərlər", - o bildirib.

    Baş direktor vurğulayıb ki, D-8 ölkələri öz hekayələrini daha fəal şəkildə bölüşməli və narrativlərini təşviq etməlidir: "Biz əməkdaşlığa başlamalı, media sahəsində D-8 baxışını genişləndirməli və bunu indi etməliyik".

    D-8 Media Forumu Nigeriya
    Нигерия приглашает страны D-8 к сотрудничеству в сфере медиаобразования
    Nigeria invites D-8 countries to collaborate on media education

