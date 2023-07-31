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Начинает работу интернет-телевидение Qərbi Azərbaycan TV

Начинает работу интернет-телевидение Qərbi Azərbaycan TV Реорганизация 3 августа 2022 года на базе Азербайджанского общества беженцев, созданного в 1989 году - во время последней депортации (1987-1991 гг.) западных азербайджанцев, испытавших боль и мучения за последние 200 лет и четырежды изгнанных с родины пре
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31 июля 2023 г. 18:17
Начинает работу интернет-телевидение Qərbi Azərbaycan TV

Реорганизация 3 августа 2022 года на базе Азербайджанского общества беженцев, созданного в 1989 году - во время последней депортации (1987-1991 гг.) западных азербайджанцев, испытавших боль и мучения за последние 200 лет и четырежды изгнанных с родины предков в прошлом веке, в структуру под названием Община Западного Азербайджана актуализирует задачи по защите прав наших соотечественников, насильственно выселенных с территории нынешней Армении и значение широкой пропаганды реалий Западного Азербайджана. С этой целью при общине начинает работу интернет-телевидение Qərbi Azərbaycan TV.

Как сообщили Report в общине, канал, который с 1 августа первоначально будет выходить в двухчасовой эфир четыре раза в неделю в 17:00, будет вещать на азербайджанском и русском языках. В будущем планируется вещание на английском языке.

"Из программы "Müzakirə vaxtı", подготовленной нашей профессиональной командой и известными ведущими, интересных сюжетов, передач о культуре Западного Азербайджана, рассказов о судьбах наших соотечественников, испытавших страдания, а также русскоязычной версии этих передач и программы "Время дискуссии" у зрителей появится возможность глубже ознакомиться с историей Западного Азербайджана, фактами несправедливости, с которой столкнулись наши соотечественники, историко-культурные памятники и топонимы за последние 200 лет, а также о целях предстоящего возвращения.

Просим поддержать интернет-телевидение Qərbi Azərbaycan TV, созданное для поддержки наших шагов на пути к возвращению в Западный Азербайджан, и приглашаем посмотреть очень интересные и обзорные программы, представленные по ссылкам ниже.

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instagram аккаунт Qərbi Azərbaycan TV

tiktok аккаунт Qərbi Azərbaycan TV, - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке “Qərbi Azərbaycan TV” internet televiziyası fəaliyyətə başlayır

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