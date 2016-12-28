Руководитель отдела: В местах слабого цифрового телевещания устанавливаются дополнительные датчики

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ "В Азербайджане в местах слабого цифрового телевещания устанавливаются дополнительные датчики".

Об этом в заявлении Report сказала начальник технического отдела Общественного объединения телерадиовещания и спутниковой связи министерства связи и высоких технологий Зохра Эфендиева.

По ее словам, сейчас аналоговое телевещание в стране полностью приостановлено и обеспечено цифровое вещание.

З.Эфендиева заявила о поступлении на созданную в связи с переходом на цифровое телевещание "горячую линию" более 52 тыс. обращений: "Большинство обращений поступили от жителей столицы. Правда, в последнее время количество обращений сократилось. Хотя уже с ноября на территории Баку и Абшеронского полуострова было приостановлено аналоговое вещание, до сих пор поступают обращения, связанные с вопросами приобретения и установки декодеров. Звонки поступают и из регионов. С учетом поступивших от населения обращений, на местах проводятся мониторинги и устанавливаются территории со сравнительно слабым вещанием. Затем ведутся работы по установке в оптимальных местах дополнительных датчиков. На данный момент обращения касательно проблем вещания в основном поступают из южного региона, что связано с тем, что данная территория расположена в приграничной зоне".

З.Эфендиева сказала, что установка в приграничной зоне более сильных датчиков противоречит международным правилам: "При установке датчиков в регионах учитываются международные правила".