MEDİA призвало опираться на официальные источники при освещении событий на Ближнем Востоке

Агентство по развитию медиа (MEDİA) рекомендовало журналистам использовать только официальные источники при освещении событий на Ближнем Востоке.

В информации, поступившей в Report от ведомства, сообщается, что в социальных сетях появляются публикации, содержащие неточные и непроверенные сведения о продолжающихся военных операциях на Ближнем Востоке.

Агентство подчеркивает, что такие действия, приводящие к распространению дезинформации в информационном пространстве, направлены на то, чтобы запутать общественное мнение.

"Представители медиа должны с особой ответственностью относиться к распространению информации в социальных сетях. Важно избегать публикации манипулятивного контента из сомнительных источников. Мы призываем все субъекты медиа, журналистов, общественных активистов опираться только на официальные источники в своей работе, воздерживаться от публикаций, способных вызвать беспокойство в обществе, и не допускать случаев информационной манипуляции", - говорится в сообщении.