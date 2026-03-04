Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Медиа
    • 04 марта, 2026
    • 12:19
    MEDİA призвало опираться на официальные источники при освещении событий на Ближнем Востоке

    Агентство по развитию медиа (MEDİA) рекомендовало журналистам использовать только официальные источники при освещении событий на Ближнем Востоке.

    В информации, поступившей в Report от ведомства, сообщается, что в социальных сетях появляются публикации, содержащие неточные и непроверенные сведения о продолжающихся военных операциях на Ближнем Востоке.

    Агентство подчеркивает, что такие действия, приводящие к распространению дезинформации в информационном пространстве, направлены на то, чтобы запутать общественное мнение.

    "Представители медиа должны с особой ответственностью относиться к распространению информации в социальных сетях. Важно избегать публикации манипулятивного контента из сомнительных источников. Мы призываем все субъекты медиа, журналистов, общественных активистов опираться только на официальные источники в своей работе, воздерживаться от публикаций, способных вызвать беспокойство в обществе, и не допускать случаев информационной манипуляции", - говорится в сообщении.

