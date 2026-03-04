İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    MEDİA regiondakı gərginliklə bağlı jurnalistləri manipulyativ məzmundan çəkinməyə çağırıb

    Media
    • 04 mart, 2026
    • 11:41
    MEDİA regiondakı gərginliklə bağlı jurnalistləri manipulyativ məzmundan çəkinməyə çağırıb

    Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) regiondakı gərginliklə bağlı jurnalistləri manipulyativ məzmundan çəkinməyə çağırıb.

    Qurumdan "Report"a daxil olan məlumatda bildirilib ki, Yaxın Şərqdə davam edən hərbi əməliyyatlarla bağlı sosial şəbəkələrdə qeyri-dəqiq və mənbəyi bilinməyən məlumatlara istinad edən paylaşımlar müşahidə olunmaqdadır.

    Qeyd olunub ki, informasiya mühitində dezinformasiya riskini artıran bu kimi cəhdlər ictimai rəydə çaşqınlıq yaratmağa yönəlib:

    "Media subyektləri sosial şəbəkələrdəki informasiya axınına münasibətdə yüksək peşəkarlıq göstərməli, mənbəyi şübhə doğuran, manipulyativ xarakterli məzmunu tirajlamamalıdır. Bütün media subyektlərini, jurnalistləri, ictimai fəalları fəaliyyətlərində yalnız rəsmi mənbələrə istinad etməyə, cəmiyyətdə təşviş doğuran paylaşımlardan çəkinməyə, informasiya manipulyasiyası hallarına yol verməməyə çağırırıq".

    Medianın İnkişafı Agentliyi ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı jurnalistlər

    Son xəbərlər

    12:01

    Livanda yaşayış binası hava zərbəsinə məruz qalıb, altı nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    11:59

    İran Yaxın Şərqdəki ABŞ bazalarına 230 PUA buraxıb

    Digər ölkələr
    11:59

    250 tələbəyə "Həmkarlar ittifaqı təqaüdü" təqdim olunub

    Biznes
    11:53

    Qazaxıstan fevralda BTC ilə neftin nəqlini 8,5 % artırıb

    Energetika
    11:53

    SEPAH: ABŞ və İsrailin 26 təyyarəsi vurulub, biri ələ keçirilib

    Region
    11:53

    Fərid Qayıbov: "Artıq qış idman növlərində ölkəmizi yerli idmançılar təmsil edirlər"

    Fərdi
    11:48

    Azərbaycan Bolqarıstanın qaz istehlakının təxminən 40 %-ni təmin edir

    Energetika
    11:45
    Foto

    Dövlət Xidməti Gəncədə gənclər üçün tədbir keçirib

    Hərbi
    11:43

    Çingiz Hüseynzadə: "Azərbaycan idmanının bir neçə problemi var"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti