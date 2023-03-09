MEDİA отреагировало на последний отчет Freedom House

Агентство развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA) опубликовало заявление в связи с последним отчетом организации Freedom House.

Агентство развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA) опубликовало заявление в связи с последним отчетом организации Freedom House.

Report представляет заявление:

"Международная неправительственная организация Freedom House в своем последнем отчете еще раз продемонстрировала свое далекое от реальности предвзятое отношение к состоянию СМИ в Азербайджане.

В ответ на предвзятое отношение к информационному пространству Азербайджана заявляем, что в законе Азербайджанской Республики “О медиа” иностранным онлайн-платформам не прописано, как утверждается в отчете, обязательство регистрироваться в качестве местного юридического лица.

Таким образом, согласно положениям закона, открытие филиалов и представительств субъектов иностранных медиа в Азербайджанской Республике регулируется международными договорами, за которые выступает Азербайджанская Республика, и для этого ни в коем случае не требуется регистрация этих субъектов в качестве местных юридических лиц.

Особо следует подчеркнуть, что положения закона никоим образом не распространяются на платформы обмена видео, интернет-телевидение и другие виды деятельности из этой категории, ни в коем случае не предусматривающие регулирования их деятельности.

Закон полностью исключает цензуру, кроме того, он определяет в качестве задачи государства обеспечение разнообразия мнений и свободы действий в области СМИ.

Также в целях обеспечения доступности и оперативности информации и в целях обеспечения свободы журналистов информировать общественность, закон налагает на государственные органы обязанность предоставлять представителям СМИ подробную информацию о любом факте или событии, считает недопустимым вмешательство в профессиональную деятельность журналистов.

Отчет организации, которая продолжает искажать азербайджанские реалии, не контактирует с официальными источниками при выражении своего отношения, не отвечает на наши неоднократные инициативы по диалогу и, наконец, называет страну, восстановившую свою территориальную целостность, “оккупантом”, является не только совершенно необоснованным и ненадежным с юридической и логической точки зрения, но и противоречит нормам и принципам международного права".