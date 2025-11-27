Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    MEDİA и Узбекистан обсудили укрепление информационного партнерства

    Медиа
    • 27 ноября, 2025
    • 21:05
    MEDİA и Узбекистан обсудили укрепление информационного партнерства

    Исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов встретился с директором Центра по подготовке контента для СМИ Узбекистана Кобулжоном Ахмедовым и другими представителями делегации этой страны.

    Как сообщает Report, встреча состоялась на полях 7-го заседания министров и высокопоставленных должностных лиц в сфере медиа и информации Организации тюркских государств в Баку.

    А.Исмаилов отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере медиа в рамках ОТГ вступило в новую стратегическую фазу. Он подчеркнул, что в данном контексте важны расширение информационного обмена между двумя странами, укрепление партнерства между медиаструктурами и реализация совместных проектов.

    Стороны также подчеркнули, что "Дорожная карта по развитию сотрудничества в сфере медиа" между двумя государствами выводит взаимодействие на новый более системный, плановый и институциональный уровень.

    К.Ахмедов отметил, что сотрудничество в сфере медиа является неотъемлемой частью стратегического партнерства между двумя странами.

    Он заявил, что расширение связей между медиа-структурами Азербайджана и Узбекистана, организация совместных проектов и укрепление сотрудничества в области подготовки профессиональных кадров внесут важный вклад в дальнейшее углубление партнерства.

    Во время встречи состоялся широкий обмен мнениями о перспективных направлениях сотрудничества и совместных проектах.

    MEDİA Узбекистан медиа-партнерство
    Фото
    Əhməd İsmayılov Azərbaycanda səfərdə olan Özbəkistan nümayəndə heyəti ilə görüşüb

    Последние новости

    21:05

    MEDİA и Узбекистан обсудили укрепление информационного партнерства

    Медиа
    21:03

    Килиан Мбаппе стал лучшим игроком недели Лиги чемпионов

    Футбол
    20:49

    Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 83 - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    20:42

    Армения и Эстония обсудили развитие "маршрута Трампа"

    Внешняя политика
    20:25
    Фото

    Главы МИД Азербайджана и Сан-Марино обсудили сотрудничество в рамках международных организаций

    Внешняя политика
    20:20
    Фото

    ОАЭ и Азербайджан обсудили военное сотрудничество

    Армия
    20:06
    Фото

    Украина передала России 14 гражданских лиц

    Другие страны
    20:02
    Фото
    Видео

    В Гяндже при столкновении автомобиля с автобусом один погиб, двое пострадали

    Происшествия
    19:48
    Фото

    Байрамов и Таяни обсудили региональную повестку и перспективы стратегического партнерства

    Внешняя политика
    Лента новостей