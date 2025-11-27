MEDİA и Узбекистан обсудили укрепление информационного партнерства

Исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов встретился с директором Центра по подготовке контента для СМИ Узбекистана Кобулжоном Ахмедовым и другими представителями делегации этой страны.

Как сообщает Report, встреча состоялась на полях 7-го заседания министров и высокопоставленных должностных лиц в сфере медиа и информации Организации тюркских государств в Баку.

А.Исмаилов отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере медиа в рамках ОТГ вступило в новую стратегическую фазу. Он подчеркнул, что в данном контексте важны расширение информационного обмена между двумя странами, укрепление партнерства между медиаструктурами и реализация совместных проектов.

Стороны также подчеркнули, что "Дорожная карта по развитию сотрудничества в сфере медиа" между двумя государствами выводит взаимодействие на новый более системный, плановый и институциональный уровень.

К.Ахмедов отметил, что сотрудничество в сфере медиа является неотъемлемой частью стратегического партнерства между двумя странами.

Он заявил, что расширение связей между медиа-структурами Азербайджана и Узбекистана, организация совместных проектов и укрепление сотрудничества в области подготовки профессиональных кадров внесут важный вклад в дальнейшее углубление партнерства.

Во время встречи состоялся широкий обмен мнениями о перспективных направлениях сотрудничества и совместных проектах.