Media.Az исполняется 6 лет

Сегодня новостному порталу Media.Az исполняется шесть лет.

Сегодня новостному порталу Media.Az исполняется шесть лет.

Как сообщает Report, cайт начал функционировать 1 марта 2018 года.

Media.Az работает 24 часа в сутки, публикуя новости на русском языке.

Портал имеет широкую читательскую аудиторию, освещая самые важные события в стране и мире.

Кроме актуальных новостей, сайт публикует интервью, аналитические статьи, фото- и видеоотчеты.

Благодаря четко выработанной информационной политике и активной работе в ведущих социальных сетях Media.Az занял достойное место в медиапространстве Азербайджана.

Коллектив информационного агентства Report поздравляет коллег из Media.az и желает им успехов в деятельности!