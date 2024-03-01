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Media.Az исполняется 6 лет

Media.Az исполняется 6 лет Сегодня новостному порталу Media.Az исполняется шесть лет.
Медиа
1 марта 2024 г. 12:07
Media.Az исполняется 6 лет

Сегодня новостному порталу Media.Az исполняется шесть лет.

Как сообщает Report, cайт начал функционировать 1 марта 2018 года.

Media.Az работает 24 часа в сутки, публикуя новости на русском языке.

Портал имеет широкую читательскую аудиторию, освещая самые важные события в стране и мире.

Кроме актуальных новостей, сайт публикует интервью, аналитические статьи, фото- и видеоотчеты.

Благодаря четко выработанной информационной политике и активной работе в ведущих социальных сетях Media.Az занял достойное место в медиапространстве Азербайджана.

Коллектив информационного агентства Report поздравляет коллег из Media.az и желает им успехов в деятельности!

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Версия на азербайджанском языке ФотоMedia.az xəbər portalının altı yaşı tamam olur - VİDEO

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