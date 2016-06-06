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    Материалы в связи с избиением сотрудников ATV направлены в прокуратуру

    МВД распространило официальную информацию

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) распространило официальную информацию об избиении сотрудников телекомпании Azad Azərbaycan (ATV).

    Как сообщает Report, в информации говорится, что 4 июня примерно в 19:00 сотрудники проекта Yoxlama телеканала ATV - Азер Исмаилов, Эльгюн Байрамлы, Логман Исмаилов, Ариф Гулиев, Ильгар Гулиев и Полад Ахундзаде проводили съемки в столовой "Şamaxı" в городе Шамаха. Во время съемок между ними и владельцем заведения Гусейном Аллахвердиевым и его родственником Эльшадом Османовым произошел конфликт, в ходе которого Г.Аллахвердиев и Э.Османов избили сотрудников ATV, а также сломали принадлежащую им видеокамеру, голосовое устройство и другое оборудование.

    Собранные по данному инциденту материалы направлены в районную прокуратуру.

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