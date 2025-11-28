Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Казахстан примет следующую встречу медиаруководителей стран ОТГ

    Медиа
    • 28 ноября, 2025
    • 11:23
    Казахстан примет следующую встречу медиаруководителей стран ОТГ

    Следующая, 8-ая встреча министров, высокопоставленных официальных лиц, ответственных за медиа и информацию стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), и 13-е заседание Рабочей группы по медиа и информации пройдет в Казахстане.

    Как передает Report, это нашло свое отражение в коммюнике, принятом сегодня в Баку по итогам 7-й встречи министров, высокопоставленных официальных лиц, ответственных за медиа и информацию стран-членов ОТГ.

    ОТГ медиа информация
    TDT-nin media və informasiya üzrə məsul nazirlərinin növbəti iclası Qazaxıstanda keçiriləcək
    Kazakhstan to host 8th meeting of OTS Ministers in Charge of Media and Information

    Последние новости

    11:51

    Ермак подтвердил проведение обыска у него дома - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:51

    По случаю Дня памяти Гейдара Алиева пройдет акция "Во имя зеленого будущего"

    Экология
    11:51

    Ферхат Пиринччи: Сотрудничество в борьбе с дезинформацией между странами ОТГ стало необходимостью

    Другие
    11:43

    Посольство: Переданная США техника помогла Азербайджану обнаружить героин на $90 млн

    Внешняя политика
    11:42

    Предотвращен ввоз в Азербайджан бриллиантов общим весом более 1300 карат

    Бизнес
    11:36

    МВД Казахстана: Расследуются 10 уголовных дел по фактам дропперства

    В регионе
    11:35

    В Турции пройдет медиа-форум ОТГ

    Внешняя политика
    11:23

    Казахстан примет следующую встречу медиаруководителей стран ОТГ

    Медиа
    11:17

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта томатов почти на 13%

    АПК
    Лента новостей