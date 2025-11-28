Казахстан примет следующую встречу медиаруководителей стран ОТГ

Следующая, 8-ая встреча министров, высокопоставленных официальных лиц, ответственных за медиа и информацию стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), и 13-е заседание Рабочей группы по медиа и информации пройдет в Казахстане.

Как передает Report, это нашло свое отражение в коммюнике, принятом сегодня в Баку по итогам 7-й встречи министров, высокопоставленных официальных лиц, ответственных за медиа и информацию стран-членов ОТГ.