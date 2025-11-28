Казахстан примет следующую встречу медиаруководителей стран ОТГ
Медиа
- 28 ноября, 2025
- 11:23
Следующая, 8-ая встреча министров, высокопоставленных официальных лиц, ответственных за медиа и информацию стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), и 13-е заседание Рабочей группы по медиа и информации пройдет в Казахстане.
Как передает Report, это нашло свое отражение в коммюнике, принятом сегодня в Баку по итогам 7-й встречи министров, высокопоставленных официальных лиц, ответственных за медиа и информацию стран-членов ОТГ.
Последние новости
11:51
Ермак подтвердил проведение обыска у него дома - ОБНОВЛЕНОВ регионе
11:51
По случаю Дня памяти Гейдара Алиева пройдет акция "Во имя зеленого будущего"Экология
11:51
Ферхат Пиринччи: Сотрудничество в борьбе с дезинформацией между странами ОТГ стало необходимостьюДругие
11:43
Посольство: Переданная США техника помогла Азербайджану обнаружить героин на $90 млнВнешняя политика
11:42
Предотвращен ввоз в Азербайджан бриллиантов общим весом более 1300 каратБизнес
11:36
МВД Казахстана: Расследуются 10 уголовных дел по фактам дропперстваВ регионе
11:35
В Турции пройдет медиа-форум ОТГВнешняя политика
11:23
Казахстан примет следующую встречу медиаруководителей стран ОТГМедиа
11:17