ИВ Баку завершает подготовку к новогодним торжествам

Исполнительная власть города Баку в связи с празднованием 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира, а также Нового года, проводит комплекс подготовительных мероприятий.

Как сообщает Report, об этом информацию распространила пресс-служба ИВ Баку.

Сообщается, что работы по праздничному оформлению парков, площадей и улиц города находятся на завершающей стадии. Здесь устанавливаются новогодние атрибуты, световые гирлянды и декоративные конструкции.

Традиционно праздничное оформление охватывает центр города, в частности, проспект Нефтяников, улицы Юсифа Сафарова, Ниязи, Истиглалият, Хагани Рустамова, центральный бульвар, сад Хагани, проспект Азербайджана, а также ряд других территорий.

В районе площади "Азнефть" создан комплекс новогодней ёлки.

Кроме того, праздничное оформление проведено на многих центральных и прилегающих к ним улицах районов столицы.