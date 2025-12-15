Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    ИВ Баку завершает подготовку к новогодним торжествам

    Внутренняя политика
    • 15 декабря, 2025
    • 13:45
    ИВ Баку завершает подготовку к новогодним торжествам

    Исполнительная власть города Баку в связи с празднованием 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира, а также Нового года, проводит комплекс подготовительных мероприятий.

    Как сообщает Report, об этом информацию распространила пресс-служба ИВ Баку.

    Сообщается, что работы по праздничному оформлению парков, площадей и улиц города находятся на завершающей стадии. Здесь устанавливаются новогодние атрибуты, световые гирлянды и декоративные конструкции.

    Традиционно праздничное оформление охватывает центр города, в частности, проспект Нефтяников, улицы Юсифа Сафарова, Ниязи, Истиглалият, Хагани Рустамова, центральный бульвар, сад Хагани, проспект Азербайджана, а также ряд других территорий.

    В районе площади "Азнефть" создан комплекс новогодней ёлки.

    Кроме того, праздничное оформление проведено на многих центральных и прилегающих к ним улицах районов столицы.

