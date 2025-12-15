ЕК намерена в начале 2026 года внести законопроект о запрете поставок нефти из РФ

Еврокомиссия намерена в начале 2026 года внести законопроект о запрете для стран ЕС покупать российскую нефть.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил член Европейской комиссии, ответственный за энергетику Дан Йоргенсен.

"В начале следующего года мы внесем законодательную инициативу о запрете импорта оставшихся объемов [российской - ред.] нефти", - сказал он в понедельник журналистам.

По словам Йоргенсен, "это очень важно, даже несмотря на то, что сейчас мы импортируем (из РФ - ред.) больше газа, чем нефти".

"Мы хотим полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов, и это произойдет в начале следующего года", - сказал он, добавив, что в понедельник на встрече министров по энергетике стран ЕС будет обсуждаться вопрос и об отказе от поставок российского газа.

"Мы обсудим, как лучше всего реализовать крайне важное соглашение, которое было недавно достигнуто, что означает, что мы теперь, наконец, запретим импорт российского газа", - сказал Йоргенсен.

По его словам, это очень четкий сигнал России.