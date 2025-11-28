TDT-nin media və informasiya üzrə məsul nazirlərinin növbəti iclası Qazaxıstanda keçiriləcək
Media
- 28 noyabr, 2025
- 11:13
Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) media və informasiya üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli rəsmilərinin 8-ci toplantısının və Media və informasiya üzrə işçi qrupunun 13-cü iclasının Qazaxıstan Respublikasında keçirilməsi qərara alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türk Dövlətləri Təşkilatının Media və İnformasiya üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli rəsmilərinin Bakıda keçirilən 7-ci toplantısında qərar verilib.
