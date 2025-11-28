İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    TDT-nin media və informasiya üzrə məsul nazirlərinin növbəti iclası Qazaxıstanda keçiriləcək

    Media
    • 28 noyabr, 2025
    • 11:13
    TDT-nin media və informasiya üzrə məsul nazirlərinin növbəti iclası Qazaxıstanda keçiriləcək

    Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) media və informasiya üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli rəsmilərinin 8-ci toplantısının və Media və informasiya üzrə işçi qrupunun 13-cü iclasının Qazaxıstan Respublikasında keçirilməsi qərara alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türk Dövlətləri Təşkilatının Media və İnformasiya üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli rəsmilərinin Bakıda keçirilən 7-ci toplantısında qərar verilib.

    TDT Qazaxıstan media
    Казахстан примет следующую встречу медиаруководителей стран ОТГ
    Kazakhstan to host 8th meeting of OTS Ministers in Charge of Media and Information

    Son xəbərlər

    11:53

    Anar Bağırov: Azərbaycanda vəkillərin sayı digər Avropa Şurasına üzv ölkələri ilə müqayisədə azdır

    Daxili siyasət
    11:52

    Orxan Məmmədov: "Azərbaycanda muzdlu işçilərin 44 %-i KOB sektorunda çalışır"

    Biznes
    11:51
    Foto

    Kikboksinq üzrə muxtar respublika birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    11:51

    Ukraynada iki azərbaycanlıya atəş açan keçmiş hərbçinin işi məhkəməyə göndərilib

    Hadisə
    11:47
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə aqroturizm üzrə təcrübə mübadiləsi aparıb

    Turizm
    11:45
    Foto

    Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan xüsusi təyinatlıları Ankarada təlim keçib

    Hərbi
    11:38

    ABF-nin idman direktoru: "Şimali Makedoniyaya məğlubiyyətdən lazımi dərslər çıxarmalıyıq"

    Komanda
    11:38

    Azərbaycanda kredit götürən şəxslər işsiz qalmaqdan sığortalanacaq

    Maliyyə
    11:34

    Azərbaycanda "bancassurance" modelinin tətbiqi üzrə yol xəritəsi müəyyənləşib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti