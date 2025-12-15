Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Депутат: При оплате труда в праздничные дни будет учитываться почасовой тарифный оклад

    Социальная защита
    • 15 декабря, 2025
    • 13:44
    Депутат: При оплате труда в праздничные дни будет учитываться почасовой тарифный оклад

    При оплате труда в праздничные и общенародные траурные дни будет учитываться не только дневной, но и почасовой тарифный оклад.

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в соцсети написал депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

    Депутат отметил, что это предусмотрено поправками в "Трудовой кодекс".

    "Поправки прошли первое чтение в парламентском комитете по труду и социальной политике и рекомендованы к вынесению на пленарное заседание. При повременной оплате труда работа будет оплачиваться по двойным дневным и часовым тарифным ставкам, при сдельной оплате труда – по двойным сдельным расценкам, а работникам, получающим месячный оклад, если работа выполнена в пределах месячной нормы рабочего времени – не ниже дневной или часовой ставки сверх оклада, а если работа выполнена сверх месячной нормы – не менее чем в двойном размере дневной или часовой ставки сверх оклада", - добавил он.

