Кабмин утвердил новые требования к деятельности иностранных медиа в Азербайджане
Медиа
- 31 марта, 2026
- 15:23
В Азербайджане филиалы и представительства иностранных медиа обязаны в течение трех рабочих дней уведомлять Агентство развития медиа о своей государственной регистрации.
Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.
Соответствующие изменения внесены в "Правила ведения, использования и защиты государственного реестра юридических лиц".
Последние новости
