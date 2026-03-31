    Azərbaycanda xarici media orqanlarının fəaliyyətinə dair yeni tələb müəyyənləşib

    Media
    • 31 mart, 2026
    • 15:04
    Azərbaycanda xarici media orqanlarının fəaliyyətinə dair yeni tələb müəyyənləşib

    Azərbaycanda xarici media subyektlərinin filial və nümayəndəlikləri dövlət qeydiyyatına alınması barədə üç iş günü müddətində Medianın İnkişafı Agentliyinə məlumat verməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, bununla bağlı "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"na dəyişiklik edilib.

    Əli Əsədov Media subyektləri Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA)

