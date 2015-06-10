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    ​Изменено время совместной пресс-конференции Администрации президента и министерства молодежи и спорта

    Мероприятие состоится в 16:00 в зале Segah отеля Four Seasons

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Изменено время запланированной на 11 июня в 12:00 совместной пресс-конференции Администрации президента и министерства молодежи и спорта.

    Как сообщили Report в Администрации президента, мероприятие состоится завтра в 16:00 в зале "Segah" отеля "Four Seasons".

    Изменение времени мероприятия связано с проведением в указанное время пресс-конференции Операционного комитета l Европейских игр для прибывших в Азербайджан иностранных журналистов.

    Пресс-конференция Администрации президента и министерства молодежи и спорта организовывается с учетом многочисленных обращений прибывших в Азербайджан иностранных журналистов.

    На пресс-конференции ответят на интересующие журналистов вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой Азербайджана, общественно-политической жизнью страны, подготовкой к l Европейским играм, организацией спортивных соревнований и пр. 

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