​Изменено время совместной пресс-конференции Администрации президента и министерства молодежи и спорта

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Изменено время запланированной на 11 июня в 12:00 совместной пресс-конференции Администрации президента и министерства молодежи и спорта.

Как сообщили Report в Администрации президента, мероприятие состоится завтра в 16:00 в зале "Segah" отеля "Four Seasons".

Изменение времени мероприятия связано с проведением в указанное время пресс-конференции Операционного комитета l Европейских игр для прибывших в Азербайджан иностранных журналистов.

Пресс-конференция Администрации президента и министерства молодежи и спорта организовывается с учетом многочисленных обращений прибывших в Азербайджан иностранных журналистов.

На пресс-конференции ответят на интересующие журналистов вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой Азербайджана, общественно-политической жизнью страны, подготовкой к l Европейским играм, организацией спортивных соревнований и пр.