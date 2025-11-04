Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Исполняется 1 год с начала деятельности телеканала AnewZ

    Медиа
    • 04 ноября, 2025
    • 14:11
    Исполняется 1 год с начала деятельности телеканала AnewZ

    Первый англоязычный международный телеканал Азербайджана AnewZ отмечает первый год своей деятельности.

    Как сообщает Report, за прошедший период была проделана огромная работа для того, чтобы донести голос Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока до международной аудитории и укрепить позиции Азербайджана в мировом информационном пространстве.

    За год телеканал стал источником новостей, на который ссылаются такие крупные медиаструктуры, как Reuters, BBC и Euronews.

    Сегодня канал транслируется через спутник более чем в 110 странах и имеет шестимиллионную аудиторию. В AnewZ работают специалисты с большим опытом в ведущих мировых СМИ.

    Информационное агентство Report поздравляет руководство и коллектив телеканала с годовщиной и желает дальнейших успехов.

