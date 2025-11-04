Исполняется 1 год с начала деятельности телеканала AnewZ
- 04 ноября, 2025
- 14:11
Первый англоязычный международный телеканал Азербайджана AnewZ отмечает первый год своей деятельности.
Как сообщает Report, за прошедший период была проделана огромная работа для того, чтобы донести голос Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока до международной аудитории и укрепить позиции Азербайджана в мировом информационном пространстве.
За год телеканал стал источником новостей, на который ссылаются такие крупные медиаструктуры, как Reuters, BBC и Euronews.
Сегодня канал транслируется через спутник более чем в 110 странах и имеет шестимиллионную аудиторию. В AnewZ работают специалисты с большим опытом в ведущих мировых СМИ.
Информационное агентство Report поздравляет руководство и коллектив телеканала с годовщиной и желает дальнейших успехов.