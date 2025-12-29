С платформы "Западный Азери" до сих пор добыто более 1 млрд баррелей нефти

С платформы "Западный Азери" на сегодняшний день с момента ввода в эксплуатацию 30 декабря 2005 года добыто более 1 млрд баррелей (142 млн тонн) нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение "BP-Azerbaijan", по этому показателю "Западный Азери" занимает второе место среди платформ блока "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) после "Центрального Азери".

Компания напоминает, что первая добыча с "Западного Азери" была получена 30 декабря 2005 года, что ознаменовало начало второй фазы полномасштабной разработки АЧГ.

"Первая нефть была добыта из первой из трех предварительно пробуренных скважин и достигла терминала Сангачал по подводному трубопроводу 4 января 2006 года. "Западный Азери" внес значительный вклад в общую добычу нефти с месторождения АЧГ, которая составляет 4,5 млрд баррелей с начала добычи в ноябре 1997 года. Эта платформа и сейчас продолжает безопасно и надежно функционировать", - говорится в информации.

Среднесуточная добыча с платформы "Западный Азери" на конец третьего квартала 2025 года составила 76 тыс. баррелей.

В настоящее время на "Западном Азери" работает примерно 170 человек, большинство из которых, включая обоих менеджеров платформы, являются азербайджанскими специалистами. До настоящего времени с платформы пробурено в общей сложности 40 скважин и множество боковых стволов. Из 32 скважин, находящихся в настоящее время в эксплуатации, 24 являются добывающими, а 8 - нагнетательными.

Объекты Западного Азери включают в себя платформу для добычи, бурения и проживания с 48 скважинными стволами и 30-дюймовый подводный трубопровод, соединенный с береговым терминалом Сангачал.

"Оглядываясь назад, мы вспоминаем, что скважина C-06, одна из наших первых скважин, запущенных в 2005 году, в первое время давала 35 тыс. баррелей нефти в сутки и была одной из самых продуктивных скважин в мире. На сегодняшний день из этой скважины добыто в общей сложности 80 млн баррелей нефти, что является исключительным достижением для любой нефтяной скважины. Сердечно поздравляю всю команду "Западного Азери" с этой исторической годовщиной и хочу еще раз подчеркнуть, что "Западный Азери", как платформа мирового уровня, будет продолжать вносить значительный вклад в историю успеха "АЧГ", а также в нефтяную промышленность Азербайджана еще многие десятилетия",- заявил менеджер платформы Западный Азери Эмин Ибрагимов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Следует отметить, что "АЧГ" является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый контракт о разделе продукции по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано новое соглашение о совместной эксплуатации этих месторождений и разделе добычи. Это соглашение предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

В АЧГ долями владеют BP (30,37%), SOCAR (31,655%), MOL Group (9,57%), INPEX (9,31%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,925%).