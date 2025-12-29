Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Баку представили "Виртуальный энциклопедический сборник о Западном Азербайджане"

    Внутренняя политика
    • 29 декабря, 2025
    • 12:05
    В Баку представили Виртуальный энциклопедический сборник о Западном Азербайджане

    В Баку состоялась презентация интернет-ресурса "Виртуальный энциклопедический сборник о Западном Азербайджане", подготовленного на основе первоисточников и научных материалов.

    Как сообщает Report, проект разработан Центром стратегических коммуникаций (ЦСК). Интернет-ресурс включает 8 основных разделов, 34 главы и 55 подглав, охватывая вопросы природно-географических условий, исторической географии, археологии, этнографии, политической, социально-экономической, военной и культурной истории Западного Азербайджана - от древнейших времен до наших дней.

    Проект реализован по территориальному принципу - вся информация по каждому населенному пункту (город, район, село) доступна в систематизированном и удобном формате.

    В рамках проекта подготовлено 16 каталогов, включающих карты Иревана и Гюмри, мечети, кладбища и 1192 населенных пункта.

    Западный Азербайджан сборник энциклопедия Центр стратегических коммуникаций
    Фото
    Qərbi Azərbaycanın virtual ensiklopedik toplusu təqdim edilib
    Фото
    Virtual Encyclopedic Collection on Western Azerbaijan presented in Baku

    Последние новости

    13:27

    Генпрокуратура предупреждает: Участие граждан Азербайджана в российско-украинской войне является уголовным преступлением

    Происшествия
    13:26
    Фото
    Видео

    Документальный фильм Baku TV получил кинопремию "Золотая фея – 2025"

    Медиа
    13:26

    В Турции в ходе операции против ИГИЛ погибли трое полицейских, ранены восемь - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    13:23

    В России женщина заживо сожгла трех человек после ссоры

    Другие страны
    13:21

    ЕК: Председательство в Совете ЕС с 1 января 2026 года перейдет к Кипру

    Другие страны
    13:21

    Президент Украины назвал ключевое условие для отмены военного положения

    Другие страны
    13:19

    Зеленский не исключает возможности встречи с РФ после переговоров с США и Европой в январе

    Другие страны
    13:11

    Министр молодежи и спорта: Мы наметили планы и цели на следующую олимпиаду

    Индивидуальные
    13:11

    Зеленский предложил Трампу предоставить Украине гарантии безопасности на 30-50 лет

    Другие страны
    Лента новостей