В Баку представили "Виртуальный энциклопедический сборник о Западном Азербайджане"

В Баку состоялась презентация интернет-ресурса "Виртуальный энциклопедический сборник о Западном Азербайджане", подготовленного на основе первоисточников и научных материалов.

Как сообщает Report, проект разработан Центром стратегических коммуникаций (ЦСК). Интернет-ресурс включает 8 основных разделов, 34 главы и 55 подглав, охватывая вопросы природно-географических условий, исторической географии, археологии, этнографии, политической, социально-экономической, военной и культурной истории Западного Азербайджана - от древнейших времен до наших дней.

Проект реализован по территориальному принципу - вся информация по каждому населенному пункту (город, район, село) доступна в систематизированном и удобном формате.

В рамках проекта подготовлено 16 каталогов, включающих карты Иревана и Гюмри, мечети, кладбища и 1192 населенных пункта.