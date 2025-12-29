В Азербайджане проведут эпизоотологический мониторинг птичьего гриппа

В Азербайджане 12-16 января 2026 года пройдет очередной эпизоотологический мониторинг против птичьего гриппа.

Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

В ходе мониторинга будет проведен общий осмотр диких птиц, который охватит водно-болотные угодья, прибрежные зоны и другие территории охотничьих хозяйств и национальных парков. В результате мониторинга также будут отобраны образцы для лабораторного исследования у домашней птицы, содержащейся в различных промышленных птицеводческих хозяйствах, а также в семейных хозяйствах, расположенных в разных регионах (городах).

Кроме того, будет проведен общий осмотр предприятий, хозяйств, водоемов и парков по всей стране, реализованы целенаправленные просветительско-пропагандистские мероприятия по обеспечению соблюдения ветеринарных норм и правил, а также собраны и проанализированы эпизоотологические данные.

Будут проведены лабораторные исследования образцов, взятых во время мероприятий.