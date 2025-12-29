Quş qripi xəstəliyinə qarşı növbəti epizootoloji monitorinq baş tutacaq

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Respublika ərazisində 2026-cı ilin 12-16 yanvar tarixlərində quş qripi xəstəliyinə qarşı növbəti epizootoloji monitorinq keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, monitorinq zamanı risk əsasında müəyyən olunmuş ovçuluq təsərrüfatlarının və milli parkların su-bataqlıq, dənizsahili zonalar və digər əraziləri ilə yanaşı, vəhşi quşlara ümumi baxış keçiriləcək, xəstəlik törədicisinin aşkar edilməsi məqsədilə vəhşi quşlar ovlanacaq. Həmçinin bəzi sənaye əsaslı müxtəlif həcmli quşçuluq müəssisələrində, o cümlədən müxtəlif rayonlardakı (şəhərlərdəki) ailə təsərrüfatlarında saxlanılan ev quşlarından diaqnostik nümunələr götürüləcək, habelə ölkə üzrə müəssisələrə, təsərrüfatlara, su hövzələrinə və parklara ümumi baxış keçirilməklə, baytarlıq norma və qaydalarına əməl olunması üçün məqsədyönlü maarifləndirmə-təbliğat tədbirləri görüləcək və epizootoloji məlumatlar toplanaraq təhlil ediləcək.

    Tədbir müddətində götürülmüş nümunələr laborator müayinələrə cəlb olunacaq.

    AQTA monitorinq Quş qripi
    В Азербайджане проведут эпизоотологический мониторинг птичьего гриппа

