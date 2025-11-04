İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    "AnewZ" telekanalının fəaliyyətə başlamasının 1 ili tamam olur

    Media
    • 04 noyabr, 2025
    • 13:42
    AnewZ telekanalının fəaliyyətə başlamasının 1 ili tamam olur

    Azərbaycanın ilk ingilisdilli beynəlxalq telekanalı "AnewZ" fəaliyyətinin birinci ilini qeyd edir.

    "Report" xəbər verir ki, ötən müddətdə Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Yaxın Şərqin səsini dünyaya çatdırmaq, qlobal informasiya məkanında Azərbaycanın mövqelərini gücləndirmək istiqamətində mühüm addımlar atılıb.

    Bir il ərzində kanal "Reuters", BBC, "Euronews" kimi nüfuzlu media qurumlarının istinad etdiyi xəbər mənbəyinə çevrilib.

    Telekanal hazırda 110-dan çox ölkəyə peyk vasitəsilə yayımlanır və 6 milyondan artıq onlayn izləyiciyə malikdir.

    Hazırda kanalda dünyanın aparıcı media orqanlarında kifayət qədər zəngin iş təcrübəsinə malik insanlar çalışır.

    "Report" İnformasiya Agentliyi telekanalın rəhbərliyi və əməkdaşlarını bu gün münasibətilə təbrik edir, fəaliyyətlərində uğurlar arzulayır!

    "AnewZ" media Azərbaycan

    Son xəbərlər

    14:04

    İran səfiri: Azərbaycanın qələbəsi ikitərəfli əlaqələrdə yeni imkanlar yaradıb

    Xarici siyasət
    14:02

    Mikayıl Cabbarov: "2026-2029-cu illər üzrə büdcə proqnozları üç ssenari üzrə hazırlanıb"

    Maliyyə
    13:59

    Tahir Mirkişili: "Büdcədə texnologiya sahəsinə maliyyə vəsaitinin artırılması zəruridir"

    İKT
    13:58

    Taleh Kazımov: "Gələn il inflyasiyanı hədəf daxilində saxlamaq pul siyasətimizdə əsas məqsəd olacaq"

    Maliyyə
    13:53

    "Neftçi" Azərbaycan derbisində 16 oyundur "Qarabağ"ı məğlub edə bilmir

    Futbol
    13:49

    Prezidentin AMEA-nın yubileyində səsləndirdiyi fikirlər istiqamətverici mesaj idi - RƏY

    Daxili siyasət
    13:42

    "AnewZ" telekanalının fəaliyyətə başlamasının 1 ili tamam olur

    Media
    13:38

    Əfran İsmayılov: "Çelsi"nin hazırkı heyəti səkkiz il əvvəlki ilə müqayisədə tamam başqadır"

    Futbol
    13:37

    Azərbaycanda özəl qeyri-neft-qaz sektorunda gəlir vergisi üzrə güzəştlərin əmək bazarına təsiri açıqlanıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti