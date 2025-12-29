Гянджинский стадион планируют передать клубу "Кяпяз" в апреле-мае 2026 года

Городской стадион Гянджи будет передан в распоряжение футбольного клуба "Кяпяз" в апреле-мае 2026 года.

Как сообщает Report, об этом во время своего интервью журналистам заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Он подчеркнул, что готовность газона на арене зависит от погодных условий.

"Назвать точную дату довольно сложно. Но, вероятно, это придется на апрель-май, и стадион будет приведен в состояние готовности для игр. Этот момент зависит от погодных условий, и нам необходимо подождать. Гянджинский стадион соответствует современным стандартам. Все для игры в футбол и его просмотра организовано на высоком уровне. Это один из лучших футбольных стадионов Азербайджана. Мы хотим, чтобы матчи там начались как можно скорее. Однако нам придется подождать до апреля-мая. Мы делаем все возможное, чтобы команда смогла проводить там свои игры к этому времени", - добавил министр.