Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Гусаре 71-летний мужчина скончался от отравления угарным газом

    Происшествия
    • 29 декабря, 2025
    • 11:34
    В Гусаре 71-летний мужчина скончался от отравления угарным газом

    В Гусаре 71-летний мужчина скончался в результате несчастного случая.

    Как сообщает Report, Айдын Яралыев (1954 г.р.) был обнаружен мертвым в ванной комнате своего дома. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

    По факту проводится расследование.

    Гусар несчастный случай угарный газ
    Qusarda 71 yaşlı kişi dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Последние новости

    11:55
    Фото

    С платформы "Западный Чыраг" до сих пор добыто более 1 млрд баррелей нефти

    Энергетика
    11:50

    В Азербайджане проведут эпизоотологический мониторинг птичьего гриппа

    Здоровье
    11:45

    Из Грузии в Казахстан экстрадирован подозреваемый в совершении тяжких преступлений

    В регионе
    11:42

    На Ясамале мужчина скончался от отравления лекарствами

    Происшествия
    11:37
    Фото

    В Индии отметили День солидарности азербайджанцев мира

    Внешняя политика
    11:34

    В Гусаре 71-летний мужчина скончался от отравления угарным газом

    Происшествия
    11:33

    В Грузии двух граждан Азербайджана задержали по обвинению в мошенничестве

    В регионе
    11:28

    Пострадавшим от пожара в жилом комплексе в Гонконге выделили свыше $150 млн из спецфонда

    Другие страны
    11:25

    Почта Дании с 30 декабря прекратит доставлять бумажные письма

    Другие страны
    Лента новостей