В Гусаре 71-летний мужчина скончался от отравления угарным газом
Происшествия
- 29 декабря, 2025
- 11:34
В Гусаре 71-летний мужчина скончался в результате несчастного случая.
Как сообщает Report, Айдын Яралыев (1954 г.р.) был обнаружен мертвым в ванной комнате своего дома. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.
По факту проводится расследование.
