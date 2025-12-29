Международный аэропорт Гейдар Алиев будет работать в усиленном режиме

В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока и ростом интенсивности поездок в предстоящие дни, в период с 29 декабря по 5 января в Международном аэропорту Гейдар Алиев будет введен усиленный режим работы с целью обеспечения бесперебойного, безопасного и качественного обслуживания пассажиров.

Как сообщили Report в пресс-службе воздушной гавани, в указанный период все основные службы аэропорта будут работать по усиленному графику. Будут внедрены дополнительные дежурства, расширены меры безопасности, а также усилены процессы по регулированию пассажиропотока и оперативности аэропортовых операций.

Пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт не менее чем за 2 часа до вылета, соблюдать установленные правила и следовать указаниям сотрудников аэропорта. Это позволит пройти все процедуры комфортно и своевременно.

Для удобного и своевременного прибытия в аэропорт пассажирам рекомендуется воспользоваться услугой Aeroexpress. Автобусы курсируют каждые 15 минут по маршруту м/c "28 May" – м/c "Кёроглу" – Аэропорт.

Кроме того, с целью экономии времени и ускорения процедуры регистрации пассажирам рекомендуется пройти онлайн-регистрацию до прибытия в аэропорт.

Актуальную и оперативную информацию по вопросам, связанным с поездками, пассажиры могут получить через официальный интернет-сайт аэропорта и информационные службы.