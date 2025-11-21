Индонезия обозначила приоритеты будущего председательства в D-8

Индонезия готовится к председательству в Организации экономического сотрудничества D-8 в 2026–2027 годах.

Как передает Report, об этом заявил старший советник по вопросам многосторонней политики Министерства иностранных дел Индонезии Агуставиано Софьян на медиафоруме D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности" в Баку.

По его словам, Индонезия намерена активно продвигать медийное сотрудничество в период своего предстоящего председательства, делая его практичным, ориентированным на будущее и согласованным с целями развития D-8.

"Мы уверены, что совместная работа стран-участниц укрепит позиции организации на международной арене", - подчеркнул он.

Софьян отметил, что успешное сотрудничество должно базироваться на общих ценностях, этических стандартах и цифровых инновациях, что позволит странам D-8 укреплять доверие общества к медиа, развивать устойчивую информационную среду и формировать более информированное глобальное сообщество.