    Индонезия обозначила приоритеты будущего председательства в D-8

    Медиа
    • 21 ноября, 2025
    • 11:19
    Индонезия обозначила приоритеты будущего председательства в D-8

    Индонезия готовится к председательству в Организации экономического сотрудничества D-8 в 2026–2027 годах.

    Как передает Report, об этом заявил старший советник по вопросам многосторонней политики Министерства иностранных дел Индонезии Агуставиано Софьян на медиафоруме D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности" в Баку.

    По его словам, Индонезия намерена активно продвигать медийное сотрудничество в период своего предстоящего председательства, делая его практичным, ориентированным на будущее и согласованным с целями развития D-8.

    "Мы уверены, что совместная работа стран-участниц укрепит позиции организации на международной арене", - подчеркнул он.

    Софьян отметил, что успешное сотрудничество должно базироваться на общих ценностях, этических стандартах и цифровых инновациях, что позволит странам D-8 укреплять доверие общества к медиа, развивать устойчивую информационную среду и формировать более информированное глобальное сообщество.

