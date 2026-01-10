Полиция задержала мужчину, совершившего магазинные кражи в Барде и Агджабеди

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Происшествия
    • 10 января, 2026
    • 14:35
    Правоохранительные органы Азербайджана задержали мужчину, подозреваемого в хищении табачных изделий и денежных средств из платежных терминалов, установленных в магазинах Бардинского и Агджабединского районов.

    Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, кражи совершил Нахид Сулейманов. Отмечается, что он также повредил камеры видеонаблюдения в магазинах.

    По данному факту в Лачынском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело.

    Решением суда в отношении Сулейманова избрана мера пресечения в виде ареста.

    Расследование продолжается.

    Ağcabədi və Bərdədə mağazadan oğurluq edən şəxs saxlanılıb

