Полиция задержала мужчину, совершившего магазинные кражи в Барде и Агджабеди
Происшествия
- 10 января, 2026
- 14:35
Правоохранительные органы Азербайджана задержали мужчину, подозреваемого в хищении табачных изделий и денежных средств из платежных терминалов, установленных в магазинах Бардинского и Агджабединского районов.
Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, кражи совершил Нахид Сулейманов. Отмечается, что он также повредил камеры видеонаблюдения в магазинах.
По данному факту в Лачынском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело.
Решением суда в отношении Сулейманова избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование продолжается.
