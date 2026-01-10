Полиция задержала мужчину, совершившего магазинные кражи в Барде и Агджабеди

Правоохранительные органы Азербайджана задержали мужчину, подозреваемого в хищении табачных изделий и денежных средств из платежных терминалов, установленных в магазинах Бардинского и Агджабединского районов.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, кражи совершил Нахид Сулейманов. Отмечается, что он также повредил камеры видеонаблюдения в магазинах.

По данному факту в Лачынском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело.

Решением суда в отношении Сулейманова избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.