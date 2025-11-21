İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    İndoneziya 2026-2027-ci illərdə D-8-ə sədrlik etməyə hazırlaşır

    Media
    • 21 noyabr, 2025
    • 11:33
    İndoneziya 2026-2027-ci illərdə D-8-ə sədrlik etməyə hazırlaşır

    İndoneziya 2026-2027-ci illərdə D-8-ə sədrlik etməyə hazırlaşır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İndoneziya Xarici İşlər Nazirliyinin çoxtərəfli siyasət məsələləri üzrə baş müşaviri Aqustaviano Sofyan Bakıda "Dialoqu, əməkdaşlığın və regional həmrəyliyin təşviq edilməsi" mövzusunda D-8 Media Forumunda bildirib.

    XƏBƏR YENİLƏNİR...

    İndoneziya D-8 Media Forumu Aqustaviano Sofyan
    Индонезия обозначила приоритеты будущего председательства в D-8
    Indonesia preparing for D-8 chairmanship in 2026–2027

    Son xəbərlər

    11:34
    Foto

    Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəranda ekoloji aksiyalarda iştirak ediblər

    Ekologiya
    11:33

    İndoneziya 2026-2027-ci illərdə D-8-ə sədrlik etməyə hazırlaşır

    Media
    11:30

    Milli Məclisdə 1 000 manata qədər əməkhaqqı alanların vergi dərəcələrindən azad olunması təklif edilib

    Milli Məclis
    11:29

    Almaniya millisi ilə dünya çempionu olmuş futbolçu vəfat edib

    Futbol
    11:21

    Attaulla Tarar: Pakistan D-8-in bütün tərəfdaşları ilə əməkdaşlığa açıqdır

    Xarici siyasət
    11:20

    Azər Əmiraslanov: "Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər yeni güzəştli rejimin tətbiqini nəzərdə tutur"

    Maliyyə
    11:17

    Azər Əmiraslanov: "Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər iqtisadi inkişafı sürətləndirəcək"

    Biznes
    11:15

    Gümrünün keçmiş merinə qarşı üçüncü ittiham irəli sürülüb

    Region
    11:15

    Masato Kanda: "ADB 2030-cu ilə qədər CAREC regionunun inkişafına 10 milyard dollardan çox vəsait ayıracaq"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti