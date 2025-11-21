İndoneziya 2026-2027-ci illərdə D-8-ə sədrlik etməyə hazırlaşır
Media
- 21 noyabr, 2025
- 11:33
İndoneziya 2026-2027-ci illərdə D-8-ə sədrlik etməyə hazırlaşır.
"Report" xəbər verir ki, bunu İndoneziya Xarici İşlər Nazirliyinin çoxtərəfli siyasət məsələləri üzrə baş müşaviri Aqustaviano Sofyan Bakıda "Dialoqu, əməkdaşlığın və regional həmrəyliyin təşviq edilməsi" mövzusunda D-8 Media Forumunda bildirib.
XƏBƏR YENİLƏNİR...
