Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста Эмина Ибрагимова
Медиа
- 13 ноября, 2025
- 15:03
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи с кончиной известного азербайджанского журналиста Эмина Ибрагимова.
Как передает Report, об этом говорится в публикации Гаджиева в соцсети X.
Отметим, что азербайджанский журналист, корреспондент телеканала Euronews Эмин Ибрагимов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Турции.
