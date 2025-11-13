Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста Эмина Ибрагимова

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи с кончиной известного азербайджанского журналиста Эмина Ибрагимова.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Гаджиева в соцсети X.

Отметим, что азербайджанский журналист, корреспондент телеканала Euronews Эмин Ибрагимов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Турции.