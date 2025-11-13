Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста Эмина Ибрагимова

    Медиа
    • 13 ноября, 2025
    • 15:03
    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи с кончиной известного азербайджанского журналиста Эмина Ибрагимова.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации Гаджиева в соцсети X.

    Отметим, что азербайджанский журналист, корреспондент телеканала Euronews Эмин Ибрагимов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Турции.

    Хикмет Гаджиев Турция Euronews журналист соболезнования
    Hikmət Hacıyev Emin İbrahimovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib
    Hikmat Hajiyev expresses condolences over death of journalist Emin Ibrahimov

