    Hikmət Hacıyev Emin İbrahimovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

    Media
    • 13 noyabr, 2025
    • 14:53
    Hikmət Hacıyev Emin İbrahimovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev tanınmış jurnalist Emin İbrahimovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı yayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "X"də edilən paylaşım edib.

    "Allah rəhmət eləsin", - paylaşımda bildirilib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanlı jurnalist, "Euronews" telekanalının müxbiri Emin İbrahimov Türkiyədə yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində həlak olub.

    Emin İbrahimov Hikmət Hacıyev
    Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста Эмина Ибрагимова
    Hikmat Hajiyev expresses condolences over death of journalist Emin Ibrahimov

