Xırdalanda hündürlükdən yıxılan 42 yaşlı qadın ölüb
Hadisə
- 06 yanvar, 2026
- 12:50
Xırdalan şəhərində hündürlükdən yıxılan qadın ölüb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Xırdalan şəhər sakini, 1984-cü il təvəllüdlü Aynur Quliyeva çoxmərtəbəli binadan yıxılıb.
Qadın aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib.
Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
