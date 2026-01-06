İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Xırdalanda hündürlükdən yıxılan 42 yaşlı qadın ölüb

    Hadisə
    • 06 yanvar, 2026
    • 12:50
    Xırdalanda hündürlükdən yıxılan 42 yaşlı qadın ölüb

    Xırdalan şəhərində hündürlükdən yıxılan qadın ölüb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Xırdalan şəhər sakini, 1984-cü il təvəllüdlü Aynur Quliyeva çoxmərtəbəli binadan yıxılıb.

    Qadın aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib.

    Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Xırdalan Abşeron araşdırma

    Son xəbərlər

    13:23

    "Araz-Naxçıvan" qış fasiləsində ilk transferini reallaşdırıb

    Futbol
    13:19

    Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xəttində görülən işlər açıqlanıb

    İnfrastruktur
    13:16

    "Xankəndi"nin koordinatoru: "Akademiyanı harada qura biləcəyimizlə bağlı araşdırma aparacağam"

    Futbol
    13:12
    Foto
    Video

    Vilayət Eyvazov Qubada vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

    Daxili siyasət
    13:11

    ADB Azərbaycanda BOEM-in enerji şəbəkələrinə inteqrasiyası üzrə layihəyə start verir

    Energetika
    13:08

    Ötən il ekoloji hüquqpozmalarla bağlı 3 milyon manatdan çox cərimə tətbiq edilib

    Ekologiya
    13:05

    Baş nazir: ABŞ-nin Qrenlandiyanı ələ keçirməsi NATO-nun sonu demək olacaq

    Digər ölkələr
    12:56

    Sabah 17 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:50

    Xırdalanda hündürlükdən yıxılan 42 yaşlı qadın ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti