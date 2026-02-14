Almaniya klubu Bundesliqadakı rekordunu təkrarlayıb
Futbol
- 14 fevral, 2026
- 12:02
Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubu Bundesliqadakı rekordunu təkrarlayıb.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Dortmund təmsilçisi bunu XXIII turun açılış matçında öz meydanında "Mayns 05"i 4:0 hesabı ilə darmadağın etdiyi matçda reallaşdırıb.
Bu qarşılaşmada dörd qol vuran komanda ardıcıl 15-ci Bundesliqa oyununda fərqlənməyi bacarıb. Bununla da "Borussiya" turnirdəki rekordunu təkrarlayıb.
Daha əvvəl ardıcıl 15 matçda qol vurmaq rekorduna iki dəfə imza atılıb. 1980-ci ildə "Hamburq" bunu reallaşdırıbsa, 2013-cü ildə "Borussiya" Yurgen Kloppun rəhbərliyi altında oxşar nəticəni göstərib.
Qeyd edək ki, "Borussiya" hazırda 51 xalla turnir cədvəlinin ikinci pilləsində yer alıb. "Arılar" lider "Bavariya"dan 3 xal geridədirlər.
Son xəbərlər
12:21
"S&P": Azərbaycan banklarında özəl sektorun borc yükü region üzrə daha aşağı səviyyədədirMaliyyə
12:20
Rubio: ABŞ Avropanın güclü olacağına inanırDigər ölkələr
12:07
Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondu vəsaitlərin yerləşdirilməsi üzrə banklar arasında müsabiqə elan edibMaliyyə
12:02
Almaniya klubu Bundesliqadakı rekordunu təkrarlayıbFutbol
12:01
Əli Əsədov qısamüddətli məzuniyyətə çıxıbDaxili siyasət
12:00
Bazar günü yağış yağacaq - PROQNOZEkologiya
11:59
"S&P" Azərbaycanın bank sektorunun qiymətləndirməsini yüksəldibMaliyyə
11:56
Naxçıvanda bir ailənin altı üzvü dəm qazından zəhərlənib, ölən varHadisə
11:36