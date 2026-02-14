İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Almaniya klubu Bundesliqadakı rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    • 14 fevral, 2026
    • 12:02
    Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubu Bundesliqadakı rekordunu təkrarlayıb.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Dortmund təmsilçisi bunu XXIII turun açılış matçında öz meydanında "Mayns 05"i 4:0 hesabı ilə darmadağın etdiyi matçda reallaşdırıb.

    Bu qarşılaşmada dörd qol vuran komanda ardıcıl 15-ci Bundesliqa oyununda fərqlənməyi bacarıb. Bununla da "Borussiya" turnirdəki rekordunu təkrarlayıb.

    Daha əvvəl ardıcıl 15 matçda qol vurmaq rekorduna iki dəfə imza atılıb. 1980-ci ildə "Hamburq" bunu reallaşdırıbsa, 2013-cü ildə "Borussiya" Yurgen Kloppun rəhbərliyi altında oxşar nəticəni göstərib.

    Qeyd edək ki, "Borussiya" hazırda 51 xalla turnir cədvəlinin ikinci pilləsində yer alıb. "Arılar" lider "Bavariya"dan 3 xal geridədirlər.

