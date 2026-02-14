Əli Əsədov qısamüddətli məzuniyyətə çıxıb
Daxili siyasət
- 14 fevral, 2026
- 12:01
Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov məzuniyyətə çıxıb.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, Baş nazirin məzuniyyəti çox qısamüddətlidir.
