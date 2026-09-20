Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Haber Global подготовил сюжет об антитеррористической операции Азербайджана

    Медиа
    • 20 сентября, 2026
    • 08:56
    Haber Global подготовил сюжет об антитеррористической операции Азербайджана

    Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет о локальной антитеррористической операции, проведенной Азербайджанской армией для восстановления государственного суверенитета страны.

    Как сообщает Report, в сюжете приведены слова президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева о полном восстановлении государственного суверенитета, а также продемонстрированы публикации в его социальных сетях, привлекшие внимание зрителей.

    Отмечается, что Азербайджанская армия в ходе локальной антитеррористической операции одержала еще одну яркую победу.

    Подробности - в видеоматериале:

    Haber Global подготовил сюжет об антитеррористической операции Азербайджана

    Армия Азербайджана Haber Global
    Видео
    "Haber Global": Antiterror əməliyyatı ilə Azərbaycan Ordusu daha bir parlaq zəfərə imza atıb
    Видео
    Haber Global highlights Azerbaijan's restoration of sovereignty

    Последние новости

    09:58

    Микаил Джаббаров: C глубоким уважением чтим память наших шехидов

    Внутренняя политика
    09:30

    Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут подведены итоги 6-го тура

    Футбол
    09:08

    В ДТП с автобусом на юго-западе Турции пострадали 18 человек

    В регионе
    08:56
    Видео

    Haber Global подготовил сюжет об антитеррористической операции Азербайджана

    Медиа
    08:53

    В отношении президента "ПСЖ" Аль-Хелаифи начали расследование

    Футбол
    08:29

    Возле Белого дома задержали мужчину, требовавшего встречи с Трампом

    Другие страны
    08:01

    МИД Азербайджана выступил с заявлением ко Дню государственного суверенитета

    Внешняя политика
    07:50

    Иран выдвинул США семь условий для начала переговоров

    В регионе
    07:24

    Дональд Трамп досрочно вернулся в Вашингтон

    Другие страны
    Лента новостей