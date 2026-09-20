Haber Global подготовил сюжет об антитеррористической операции Азербайджана

Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет о локальной антитеррористической операции, проведенной Азербайджанской армией для восстановления государственного суверенитета страны.

Как сообщает Report, в сюжете приведены слова президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева о полном восстановлении государственного суверенитета, а также продемонстрированы публикации в его социальных сетях, привлекшие внимание зрителей.

Отмечается, что Азербайджанская армия в ходе локальной антитеррористической операции одержала еще одну яркую победу.

Подробности - в видеоматериале: