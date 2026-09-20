Haber Global подготовил сюжет об антитеррористической операции Азербайджана
Медиа
- 20 сентября, 2026
- 08:56
Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет о локальной антитеррористической операции, проведенной Азербайджанской армией для восстановления государственного суверенитета страны.
Как сообщает Report, в сюжете приведены слова президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева о полном восстановлении государственного суверенитета, а также продемонстрированы публикации в его социальных сетях, привлекшие внимание зрителей.
Отмечается, что Азербайджанская армия в ходе локальной антитеррористической операции одержала еще одну яркую победу.
Подробности - в видеоматериале:
Haber Global подготовил сюжет об антитеррористической операции Азербайджана
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