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    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    "Haber Global": Antiterror əməliyyatı ilə Azərbaycan Ordusu daha bir parlaq zəfərə imza atıb

    Media
    • 20 sentyabr, 2026
    • 08:44
    Haber Global: Antiterror əməliyyatı ilə Azərbaycan Ordusu daha bir parlaq zəfərə imza atıb

    Türkiyənin "Haber Global" telekanalı Azərbaycan Ordusunun ölkənin suverenliyinin bərpası üçün başlatdığı lokal antiterror əməliyyatı barədə süjet yayımlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, süjetdə Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin dövlət suverenliyinin tam bərpa edilməsi ilə bağlı sözlərinə yer verilib, onun sosial media hesablarında edilən paylaşımlar izləyicilərin diqqətinə çatdırılıb.

    Qeyd olunub ki, Azərbaycan Ordusu lokal xarakterli antiterror əməliyyatı ilə daha bir parlaq zəfərə imza atıb.

    Ətraflı videomaterialda:

    "Haber Global": Antiterror əməliyyatı ilə Azərbaycan Ordusu daha bir parlaq zəfərə imza atıb

    İlham Əliyev Dövlət Suverenliyi Günü Haber Global
    Video
    Haber Global подготовил сюжет об антитеррористической операции Азербайджана
    Video
    Haber Global highlights Azerbaijan's restoration of sovereignty

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