Гулу Магеррамли подал в суд на двух журналистов

Обнародована дата судебного процесса, на котором рассмотрят поданную в отношении журналиста жалобу

Баку. 31 марта.REPORT.AZ/ Обнародована дата судебного процесса, на котором рассмотрят поданную в особом обвинительном порядке жалобу председателя Закрытого акционерного общества "Азербайджанское телерадиовещание" Арифа Алышанова в отношении профессора, заслуженного журналиста Гулу Магеррамли.

Как сообщил Report представитель Г.Магеррамли Ниджат Гезалов, дело рассмотрят 1 апреля в Ясамальском районном суде под председательством судьи Азера Тагиева.

По словам юриста, второй иск А.Алышанова против Г.Магеррамли рассматривается Низаминским районным судом под председательством судьи Этибара Гумбетова. Очередное судебное заседание состоится 7 апреля: "А.Алышанов считает, что Г.Магеррамли унизил его честь и достоинство и требует от журналиста 100 тыс. манатов".

Юрист отмечает, что в свою очередь, Г.Магеррамли подал в суд на двух журналистов - Ильхаму Новрузову и Рауфа Раджабова: "Эти журналисты написали и опубликовали в СМИ статьи о Г.Магеррамли, которые, по мнению заслуженного журналиста, наносят ущерб его репутации. Дело относительно И.Новрузовой рассмотрят в Насиминском районном суде, а дело в отношении Р.Раджабова - в Сабаильском районном суде".

Отметим, что причиной недовольства между А.Алышановым и Г.Магеррамли стало интервью, данное журналистом в феврале месяце по поводу 60-летия телевещания в Азербайджане.