Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Global Media Group присоединилась к добровольной акции по сдаче крови

    Медиа
    • 26 декабря, 2025
    • 18:32
    Global Media Group присоединилась к добровольной акции по сдаче крови

    Группа компаний Global Media Group присоединилась к добровольной акции по сдаче крови "Во имя жизни без талассемии", реализуемой Республиканским банком крови Министерства здравоохранения.

    Как сообщает Report, в рамках корпоративной социальной ответственности Global Media Group считает реализацию социальных проектов одним из ключевых направлений своей деятельности.

    В рамках акции сотрудники компаний, входящих в Global Media Group, добровольно сдали донорскую кровь. Акция преследует цель не только увеличения запасов донорской крови, но пропаганды здорового образа жизни и укрепления гуманитарных ценностей в обществе.

    Сотрудники Global Media Group принимали участие в акции с большим энтузиазмом, демонстрируя пример социальной ответственности. Эта яркий пример того, что компания выделяется не только своей медийной деятельностью, но и проектами, вносящими вклад в благополучие общества.

    Global Media Group планирует продолжать подобные социальные и гуманитарные инициативы в будущем.

    Напомним, что Global Media Group начала свою деятельность в 2017 году. В состав Global Media Group входят телевизионные каналы, информационные агентства, новостные порталы, газеты и другие компании, работающие как в Азербайджане, так и за его пределами.

    Более подробная информация о Global Media Group доступна на сайте компании (//www.gmg.az/) или на страницах в социальных сетях - Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube.

    Фото
    Видео
    "Global Media Group"da qanvermə aksiyası keçirilib

    Последние новости

    19:43

    Украина получила от Швеции десятки миллионов евро на укрепление энергосистемы

    Другие страны
    19:29

    В Баку состоялась планирующая конференция по проведению учений "Щит мира – 2026"

    Армия
    19:27
    Фото

    По инициативе Лейлы Алиевой в Евлахе состоялось новогоднее мероприятие для детей

    Социальная защита
    19:23

    Пашинян: Армения ожидает прогресса в вопросах границ с Азербайджаном и Турцией в 2026г

    В регионе
    18:58

    РФ атаковала одну из самых оживленных трасс Харькова: горят машины, есть погибшие и раненые

    Другие страны
    18:50

    Трамп и Навроцкий обсудили участие Польши в работе группы G20

    Другие страны
    18:43

    СГБ возбудила уголовное дело по факту кибератаки на систему MİDA

    Другие
    18:37

    Израиль первым в мире официально признал независимость Сомалиленда

    Другие страны
    18:32
    Фото
    Видео

    Global Media Group присоединилась к добровольной акции по сдаче крови

    Медиа
    Лента новостей