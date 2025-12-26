Группа компаний Global Media Group присоединилась к добровольной акции по сдаче крови "Во имя жизни без талассемии", реализуемой Республиканским банком крови Министерства здравоохранения.

Как сообщает Report, в рамках корпоративной социальной ответственности Global Media Group считает реализацию социальных проектов одним из ключевых направлений своей деятельности.

В рамках акции сотрудники компаний, входящих в Global Media Group, добровольно сдали донорскую кровь. Акция преследует цель не только увеличения запасов донорской крови, но пропаганды здорового образа жизни и укрепления гуманитарных ценностей в обществе.

Сотрудники Global Media Group принимали участие в акции с большим энтузиазмом, демонстрируя пример социальной ответственности. Эта яркий пример того, что компания выделяется не только своей медийной деятельностью, но и проектами, вносящими вклад в благополучие общества.

Global Media Group планирует продолжать подобные социальные и гуманитарные инициативы в будущем.

Напомним, что Global Media Group начала свою деятельность в 2017 году. В состав Global Media Group входят телевизионные каналы, информационные агентства, новостные порталы, газеты и другие компании, работающие как в Азербайджане, так и за его пределами.

