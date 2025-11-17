Глава Euronews: Открытие офиса в Баку стало важной вехой для телеканала

Открытие офиса европейского телеканала Euronews в Баку стало возможным благодаря сотрудничеству с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил председатель совета директоров Euronews Педро Варгас Давид на церемонии открытия бакинского офиса.

"Для меня большая честь и гордость стоять сегодня перед вами и официально открыть офис Euronews в Баку. Euronews - ведущий европейский новостной канал, вещающий на 20 языках. Ежемесячно нас смотрят более 145 миллионов человек. Наше присутствие стало возможным именно благодаря работе, которую мы проводили совместно с Азербайджаном", - отметил глава телеканала.

Педро Варгас Давид подчеркнул уникальную роль Euronews как независимого и нейтрального СМИ: "Мы опираемся на факты, сохраняем баланс и стараемся показывать правду. В мире, где медиа все чаще занимают определенную позицию, а общественные дебаты становятся поляризованными, нейтралитет - ключ к качественной журналистике".

Он добавил, что канал всегда стремился быть голосом мира: "Когда многие предпочитали разжигать конфликты, мы поддерживали диалог и освещали мирные инициативы - включая встречи и заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна".

По словам председателя совета директоров, открытие офиса в Баку является важной вехой, символом укрепления позиций Euronews в регионе и продолжением сотрудничества с Азербайджаном в деле объективного и беспристрастного освещения событий.