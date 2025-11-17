İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    "Euronews"un rəhbəri: Bakıda ofisin açılması kanal üçün mühüm mərhələ oldu

    Media
    • 17 noyabr, 2025
    • 19:11
    Euronewsun rəhbəri: Bakıda ofisin açılması kanal üçün mühüm mərhələ oldu

    "Euronews"un Bakıda ofisinin açılması Azərbaycanla əməkdaşlıq sayəsində mümkün olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Euronews"un Direktorlar Şurasının sədri Pedro Vargas David Bakıda rəhbərlik etdiyi telekanalın ofisinin açılış mərasimində deyib.

    "Mənim üçün bu gün "Euronews"un Bakı ofisinin açılışında iştirak etmək böyük şərəf və qürurdur. "Euronews" – 20 dildə yayımlanan aparıcı Avropa xəbər kanalıdır. Hər ay bizi 145 milyondan çox insan izləyir. Bizim burada mövcudluğumuz məhz Azərbaycanla birgə apardığımız işin nəticəsində mümkün olub", – telekanalın rəhbəri bildirib.

    Pedro Vargas David "Euronews"un müstəqil və neytral media kimi unikal rolunu qeyd edib: "Biz faktlara əsaslanırıq, balansı qoruyuruq və həqiqəti göstərməyə çalışırıq. Mediada getdikcə daha çox tərəf tutulduğu və ictimai debatların qütbləşdiyi dünyada neytrallıq keyfiyyətli jurnalistikanın açarıdır".

    O əlavə edib ki, kanal hər zaman sülhün səsi olmağa çalışıb: "Çoxları münaqişələri alovlandırmağa üstünlük verdiyi zaman biz dialoqu dəstəkləyir və sülh təşəbbüslərini işıqlandırırdıq – o cümlədən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın görüşlərini və bəyanatlarını".

    Direktorlar Şurasının sədrinin sözlərinə görə, Bakıda ofisin açılması kanal üçün mühüm mərhələdir, "Euronews"un regiondakı mövqelərinin gücləndirilməsinin rəmzidir, hadisələrin obyektiv və qərəzsiz işıqlandırılması sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığın davamıdır.

