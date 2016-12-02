Генпрокуратура сделала предупреждение новостному сайту

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане новостному сайту сделано предупреждение.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, в результате расследований, проведенных в Генпрокуратуре, установлено, что новостной портал Politika.az в статьях с различными заголовками опубликовал несоответствующую истине информацию о том, что якобы общественность страны протестует против решения Тарифного совета от 28 ноября 2016 года в связи с регулированием стоимости газа и электроэнергии.

Злоупотребив данным решением Тарифного совета, новостной портал Politika.az в распространенных информациях грубо нарушил требования закона "О средствах массовой информации", попытался бросить тень на социально-экономические реформы, проводимые в стране. Так, в данной информации отмечается, что решение Тарифного совета приведет к ухудшению экономического состояния населения, что в ближайшие дни поднимутся цены на продукты и другие товары, а также услуги, и продемонстрирована явная подстрекательская позиция для массового участия граждан в акциях протеста.

В связи с вышеуказанным руководитель новостного портала был приглашен в Генпрокуратуру, где у него потребовали прекратить публикацию информаций, не соответствующих действительности, сделано предупреждение о принятии более серьезных предусмотренных законодательством мер в случае повторения распространения подобной информации согласно ст. 22 закона "О прокуратуре" .