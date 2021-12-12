Фуад Гусейналиев: Новый закон медиа крайне необходим для нашей страны

Законодательная основа серьезных реформ, проводимых в Азербайджане во всех направлениях, расширяется до медийного пространства – осовременить и упорядочить его поможет проект нового закона, к рассмотрению которого приступает парламент страны.

Законодательная основа серьезных реформ, проводимых в Азербайджане во всех направлениях, расширяется до медийного пространства – осовременить и упорядочить его поможет проект нового закона "О медиа", к рассмотрению которого приступает парламент страны.

Директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев в интервью телеканалу СВС подчеркнул, что новый закон крайне необходим для нашей страны.

"В первую очередь хочу отметить, что старый закон о СМИ был принят еще в 1999 году, и хотя, после этого он подвергался некоторым изменениям, все равно не охватывал все сферы СМИ, которые сейчас существуют в нашей стране. И в первую очередь это связано с развитием интернета и интернет-ресурсов, потому что в действующем законе в большей степени регулируются именно печатные СМИ, газеты, информационные агентства. А деятельность конкретно порталов, которых сейчас очень много в стране, осталась за пределами закона.

В новом законопроекте предусматривается, в частности, что все медиа порталы и агентства заключат между собой соглашения о сотрудничестве. Без подписания соглашения, порталы не смогут публиковать информацию или же смогут воспользоваться лишь 1/3 нашей информацией. Это значительно уменьшит количество "воровства" информации, которое мы сейчас наблюдаем, что очень вредит нашей сфере деятельности", - сказал Ф.Гусейналиев.

По словам директора информационного агентства Report, законопроект требует некоторых доработок, несмотря, на то, что он написан простым языком.

"Для меня никаких недопониманий при ознакомлении с законопроектом не было, но нужны определенные доработки и это проработка будет проводится по мере его обсуждения в парламенте. Более того, в ходе его обсуждения в парламентских комиссиях будут созданы отдельные подкомитеты, к которым будут привлечены и журналисты, чтобы они могли давать конкретные направления изменений, которые требуется внести в этот законопроект, чтобы довести его до совершенства", - отметил Фуад Гусейналиев.