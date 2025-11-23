Euronews: Азербайджан углубляет сотрудничество с организацией D-8

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    • 23 ноября, 2025
    • 15:03
    Азербайджан углубляет сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества D-8 в качестве полноправного члена.

    Как сообщает Report, об этом говорится в статье Euronews о медиафоруме D-8, который впервые прошел в Баку.

    Отмечается, что Азербайджан, как член D-8, играет роль координационной платформы для развивающихся стран с преимущественно мусульманским населением в глобальных экономических дискуссиях, выдвигает ряд инициатив для полной интеграции с блоком.

    Авторы статьи напоминают, что на мероприятии было зачитано обращение президента Ильхама Алиева к участникам, в котором отмечалось, что одной из первоначальных задач медиафорума является формирование надежного сотрудничества между медиа-структурами членов D-8, создание беспристрастного, объективного и ответственного информационного пространства. Отмечается, что в рамках форума в Баку были достигнуты важные результаты, такие как создание Центр медиамастерства D-8 и разработка новых стратегий борьбы с дезинформацией.

    По словам генсека D-8 Исиаки Абдулкадира Имама, данный форум является одним из первых крупных мероприятий, которое Азербайджан принимает после вступления в организацию в марте 2025 года. Также в статье подчеркивается важность инициативы генсека о создании Ассоциации вещания организации.

    "Центр медиамастерства поможет усилить коллективный голос государств-членов D-8 в глобальном информационном пространстве, а также ускорит создание Ассоциации вещания", - цитирует Имама Euronews.

    "Население стран-членов D-8 со стремительно развивающейся экономикой составляет более 1 миллиарда человек. Членство Азербайджана стало первым шагом к расширению организации с момента ее создания около 30 лет назад", - подчеркивает телеканал.

    "Euronews": Azərbaycan D-8 təşkilatı ilə əməkdaşlığını daha da dərinləşdirir
    Euronews: Azerbaijan deepening co-op with D-8

