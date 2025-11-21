Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам медиафорума ОЭС D-8
Внешняя политика
- 21 ноября, 2025
- 10:16
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам медиафорума Организации экономического сотрудничества (ОЭС) D-8 на тему "Продвижение диалога, сотрудничества и региональной солидарности" в Баку.
Как передает Report, обращение зачитал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
