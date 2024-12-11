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Директор Media.az: Журналистика - не просто профессия, а стиль жизни

Директор Media.az: Журналистика - не просто профессия, а стиль жизни Директор и главный редактор информационного портала Media.az, журналист Джамиля Алекперова стала очередным гостем медиашколы Report.
Медиа
11 декабря 2024 г. 17:27
Директор Media.az: Журналистика - не просто профессия, а стиль жизни

Директор и главный редактор информационного портала Media.az, журналист Джамиля Алекперова стала очередным гостем медиашколы Report.

В беседе со студентами медиашколы она поделилась своим мнением о деятельности в сфере журналистики.

Алекперова отметила, что журналистика - это не просто профессия, а стиль жизни: "Если человек пришел в эту сферу без особого желания, он долго не продержится. Сложно работать сутки напролет, не любя свою работу. Важно осознавать, что ты делаешь это не ради похвалы, а во благо общества".

Директор также коснулась темы борьбы с фейковыми новостями. "Если информация касается местных событий, то журналист может обратиться в соответствующие структуры. В случае с зарубежными странами важно указать проверенный источник", - отметила главред сайта.

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Версия на английском языке ФотоDirector of Media.az portal: Journalism is not just profession, but lifestyle
Версия на азербайджанском языке ФотоMedia.az saytının direktoru: Jurnalistika sadəcə peşə yox, həyat tərzidir

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