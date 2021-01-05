Более 600 журналистов умерли от COVID-19 в мире с начала марта

Более 600 журналистов из 59 стран мира умерли вследствие заражения коронавирусом за последние 10 месяцев

Более 600 журналистов из 59 стран мира умерли вследствие заражения коронавирусом за последние 10 месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Женеве неправительственная организация Press Emblem Campaign (ПЭК).

"Из 602 журналистов, умерших от COVID-19 с начала марта, более половины смертей приходится на Латинскую Америку - 303", - указывает ПЭК. Далее следуют Азия (145), Европа (94), Северная Америка (32) и Африка (28).

"Вследствие своей профессии журналисты, направляющиеся работать "в поле", чтобы засвидетельствовать события, особенно не защищены перед вирусом. Некоторые из них, в частности фрилансеры и фотографы, просто не могут работать из дома", - заявил генеральный секретарь организации Блэз Лампан.

Как подчеркивает ПЭК, Перу остается страной с самой высокой смертностью: с марта там умерли 93 сотрудника прессы. На втором месте Бразилия (55). В Индии зарегистрированы 53 смерти, в Мексике - 45, в Эквадоре - 42, в Бангладеш - 41, в Италии - 37, в США - 31, в Пакистане - 22, в Турции - 17, в Великобритании - 13, в Панаме - 11, в Боливии - 9. Далее в списке организации значатся Афганистан (8), Доминиканская Республика (8), Нигерия (8), Россия (8) и ряд других стран.

Press Emblem Campaign, созданная в 2004 году, обладает консультативным статусом при ООН. Источником информации для ее докладов служат сообщения прессы, ООН и неправительственных организаций.