    Ахмед Исмаилов: Страны D-8 поддержали ежегодное проведение медиафорума

    Медиа
    21 ноября, 2025
    • 14:08
    Ахмед Исмаилов: Страны D-8 поддержали ежегодное проведение медиафорума

    Цель проведения Медиафорума D-8 - поддержка развития сотрудничества между медиасубъектами и медиасообществом стран-участниц как на международном, так и на региональном уровне.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов в рамках проходящего Медиафорума D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности" в Баку.

    По его словам, форум также полезен для совершенствования сотрудничества в борьбе с дезинформацией, а также в цифровой среде, и для создания платформ взаимного взаимодействия.

    "На форуме обсуждается и инициированное президентом Ильхамом Алиевым создание Центра медиамастерства в рамках D-8. До конца дня будут продолжены работы по включению рекомендаций государственных чиновников и медиаэкспертов в стратегический план этого центра", - отметил Исмаилов.

    Исполнительный директор подчеркнул, что проведение подобных форумов в будущем будет способствовать дальнейшему укреплению связей между странами.

    "Обсуждения показывают, что все государства поддерживают проведение этого медиафорума и выступят с соответствующим заявлением о необходимости его ежегодного проведения", - добавил он.

    Əhməd İsmayılov: D-8 Media Forumunun illik əsasda keçirilməsi üçün bəyanatla çıxış ediləcək
    Azerbaijani official: D-8 countries support holding annual media forum

